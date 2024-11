Am Donnerstag, dem 7. November, zog ein Fahrzeug kurz vor Mitternacht eine kilometerlange Ölspur hinter sich her: Vom Kreisverkehr beim McDonalds in Rosental über die B 70 bis zur Ausfahrt Greißenegg, weiter über die Hans-Kloepfer-Allee in Voitsberg, die Arnsteinstraße bis zum Ende der Ruhmannstraße. Die FF Rosental band die Ölspur in ihrem Löschbereich und alarmierte die FF Voitsberg, zur Beseitigung des Öls auf den restlichen Kilometern. Nach dem unbekannten Verursacher wird gesucht.

Unter der Einsatzleitung der Feuerwehren Rosental und Voitsberg waren insgesamt zwölf Einsatzkräfte und die Polizei Voitsberg mehrere Stunden im Einsatz.