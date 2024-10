Sackweise Trockenfutter und unzählige Dosen Nassfutter wurden am Dienstag im Hildegard-Burger-Haus in Voitsberg an bedürftige Haustierbesitzer verteilt, um ihnen zu ermöglichen, ihre Lieblinge zu füttern. Viele Herrchen und Frauchen nutzten das Angebot der KPÖ, die die Tiertafel in Voitsberg nach dem Vorbild des Grazer Lennymarkts ins Leben gerufen hat. „Viele haben es gerade wirklich nicht leicht, wenn alles teurer wird, aber weder die Löhne noch die Sozialleistungen Schritt halten. Niemand soll aber gezwungen sein, seinen tierischen Begleiter aus Kostengründen weggeben zu müssen“, sagt KPÖ-Gemeinderätin Sabine Wagner.

Haustiere sind Seelentröster

Sogar ein Kratzbaum und ein Katzenklo wurden bei der vierten Auflage des Cleomarkts an neue Besitzer übergeben. „Gerade für Menschen, die alleine leben, sind Haustiere echte Seelentröster. Sie können Halt geben und schenken ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin eine Aufgabe“, weiß Wagner, die selbst Katzenmama ist. Werner Winter, der sich ehrenamtlich beim Cleomarkt engagiert, kann das nur bestätigen: „Vor zwei Jahren sind meine Mutter und mein Bruder gestorben. Meine Katze hat mir in dieser Zeit sehr geholfen, sie war die Einzige, die mir geblieben ist.“

KPÖ-Gemeinderätin Sabine Wagner ist selbst Katzenmama © Privat

Der große Andrang zeigte, dass sich das Engagement der Freiwilligen auszahlt, am Dienstag halfen auch Jasmin Kleinböck und der siebenjährige Raphael mit, das kostenlose Tierfutter zu verteilen. Besonders freut sich das Cleomarkt-Team, wenn Menschen extra vorbeikommen, um Tierfutterspenden abzugeben. Sabine Wagner appelliert: „Wer mithelfen möchte, kann sich bitte telefonisch unter 0677-64 02 25 13 oder per E-Mail an cleomarkt@gmx.at bei uns melden. Auch über Kontaktaufnahmen für Spenden freuen wir uns natürlich sehr.“ Die Bankverbindung lautet AT49 2083 9055 0133 5995 (Verwendungszweck: Cleomarkt). Die nächsten Termine für den Cleomarkt sind der 17. Dezember und der 4. Februar (jeweils von 14 bis 17 Uhr im Hildegard-Burger-Haus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 29 in Voitsberg).