„Um den Klimawandel einzudämmen und seine Folgen bewältigen zu können, braucht es das Zusammenwirken aller – quer durch alle Gesellschaftsschichten und Altersstufen. Eine tragende Säule ist die Klimaschutzbildung. Und die fängt am besten bereits in der Kinderkrippe und im Kindergarten an, um den Kleinsten Vorbild zu sein und von Anfang an die Bedeutung unseres Handelns bewusst zu machen“, betonte Klimaschutz-Landesrätin Ursula Lackner bei der diesjährigen „Ich tu‘s“-Fachtagung im Steiermarkhof in Graz. Insgesamt wurden elf Kinderkrippen und Kindergärten aus der gesamten Steiermark als „Ich tu’s“-Bildungspartner ausgezeichnet.

Kindergärten Krems und Mooskirchen ausgezeichnet

Unter ihnen finden sich auch zwei Elementarbildungseinrichtungen aus dem Bezirk Voitsberg: der Volkshilfe Kindergarten Krems in Voitsberg und der Gemeindekindergarten in Mooskirchen.

Auch das Team vom Volkshilfe Kindergarten Krems in Voitsberg wurde als „Ich tu‘s“-Bildungspartner ausgezeichnet © Land Steiermark/Helmut Lunghammer

Vor mittlerweile 14 Jahren wurde der erste Klimaschutzplan Steiermark beschlossen und damit auch ein Schwerpunkt zum Klimaschutz im Bildungsbereich gelegt. Seitdem wurde das Angebot an Bildungsmaßnahmen im vorschulischen, schulischen, außerschulischen und im Erwachsenenbildungsbereich kontinuierlich ausgebaut und verstärkt. Mittlerweile nehmen über 95 Institutionen an der Initiative teil, und damit rund 2800 Mitarbeiter:innen aus allen Berufsgruppen - von Haustechniker:innen über Reinigungs-, Küchen- und Service-Mitarbeiter:innen bis hin zum Verwaltungs- und Bildungspersonal. Das Projekt ist Teil der „Ich tu´s Initiative“ des Landes Steiermark, das damit österreichweit eines der umfangreichsten Bildungsangebote zu den Themen Energie und Klimaschutz anbietet.