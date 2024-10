Passend zum Nationalfeiertag, lädt das Kammerorchester Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock am Freitag, dem 25. Oktober, um 19.30 Uhr zum „Galakonzert in RotweißRot“ in das Volkshaus Bärnbach ein. „Der künstlerische Bogen dieses Abends wird sich von Mozart über Strauss bis hin zum Austropop spannen, und damit die musikalische Vielfalt unseres wunderbaren Landes widerspiegeln“, betont Stock.