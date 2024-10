Die Post stellt sich im Bezirk Voitsberg neu auf. Wie Post-Pressesprecher Markus Leitgeb in Wien bestätigt, werden zwei Zustellbasen – also Standorte, von denen aus die Zusteller losfahren und Pakete und Briefe zustellen – aufgelassen. „Für die Empfänger und Empfängerinnen gibt es hier also keine Änderungen. Wir planen einen Neubau in Voitsberg, der die bisherigen Standorte in Köflach und St. Johann ob Hohenburg ablösen wird“, stellt Leitgeb klar.