Neue Leiterin der BH Voitsberg: „Es fühlt sich wie ein Heimkommen an“

Interview. Seit 1. Oktober leitet Elisabeth Kladiva die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg. Warum ihr die Arbeit für die Menschen in der Region am Herzen liegt und wie sie den Bezirk voranbringen und für Katastrophenereignisse rüsten will.