Besucheransturm beim „Rehrlsalotstechen“ des Marderjagdvereins Söding

Die Protagonisten des Marderjagdvereins Söding luden zum „Rehrlsalotstechen“ am Parkplatz des Pibersteiner Sees ein. Die Veranstaltung mit Oldtimertreffen, Präparat-Prämierung und Marderweitwurf lockte die Menschen in Massen an.