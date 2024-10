Mit einer interessanten Ausstellung kann die StART-Galerie in Köflach aufwarten: Der Künstler Manuel Fuchs lädt zur Vernissage seiner Schau „fox_upcycling“ ein. In seiner Kunst spezialisiert sich Fuchs hauptsächlich auf „Upcycling“, so möchte er den Menschen zeigen, dass man aus Alt- bzw. Wegwerf-Waren wieder Schönes, Neues und Buntes schöpfen kann.

Unter „fox_upcycling“ kann man einige seiner Werke auch auf Instagram oder Facebook bestaunen. Fuchs wurde 1991 in Voitsberg geboren, seine bevorzugten künstlerischen Stilrichtungen sind Streetart, Popart und abstrakte Kunst. 2018 startete der Weststeirer seine kreative Ader mit „fox_upcycling“.

Farbenfroher Stil

Mit Holz, Metall, Lack und Farben gibt er seinen Werken einen neuen farbenfrohen Stil. Fuchs malt Bilder aus teils selbstgefertigten Keilrahmen und entwirft aus verschiedenen Metallteilen einzigartige Lampen.

Die Vernissage geht am Freitag, 27. September, um 18 Uhr über die Bühne. Die Ausstellung kann bis 25. Oktober in der Köflacher StART-Galerie in der Ludwig-Stampfer-Gasse 2 immer mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr bzw. nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0664-122 13 35 (Manuel Fuchs) besichtigt werden.