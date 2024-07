Auch wenn die Hirzmannsperre, der Packer Stausee und die Langmannsperre von der Unwetter-Serie am vergangenen Wochenende in Mitleidenschaft gezogen wurden, tut das der Vorfreude auf ein besonderes Sportereignis keinen Abbruch: Auch heuer steht die Drei-Seen-Tour wieder in den Startlöchern, auch heuer wird die Landjugend Edelschrott wieder ihr Bestes geben, um den Teilnehmern einen wunderschönen Rad-Tag zu ermöglichen. Gestartet wird am Samstag, 20. Juli, bei der Stocksporthalle Edelschrott. Aufgrund einiger Unwetterschäden entlang der Strecke mussten die Mitglieder der Landjugend kurzfristig die Streckenführung ändern. So führt die Tour nicht wie ursprünglich geplant rund um die Hirzmann- und Langmannsperre, sondern um den Packer Stausee und weiter nach Hirschegg bzw. auf die Hebalm.