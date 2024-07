Die Krise der Gastro-Branche machte sich zuletzt durch zahlreiche Schließungen bemerkbar. Doch in einer Gemeinde im Bezirk Voitsberg herrscht seit einem halben Jahr ein sehenswerter Aufschwung. Wie ein gallisches Dorf macht Hirschegg-Pack von sich reden, weil hier eine Erfolgsmeldung der anderen auf dem Fuß folgt. Jüngstes Beispiel: Vor fünf Jahren gingen die Lichter beim Kreuzwirt am Hirschegger Hauptplatz aus, im Herbst wird es dort aber wieder hell. Der frühere Bürgermeister von Geistthal, Enrico Reicher, geht das Abenteuer an und bietet Ende Oktober, Anfang November dort wieder steirische Hausmannskost an. Seine Frau Barbara Reicher-Küberl hat erst im Vorjahr die Bewirtschaftung der Saureis-Hütte übernommen – gemeinsam führen sie „ganz nebenbei“ übrigens auch noch den Heurigenbetrieb vor der Sunfixl-Höhle in Kainach.