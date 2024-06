Erst ist sie eine kleine Raupe, dann ein bunter, wunderschöner Schmetterling. In dem 50-minütigen Stück „Von der Raupe zum Schmetterling“ spielt Raupe Rosi die Hauptrolle. Unterstützt wird sie dabei von den Kindern, die im Mitmachtheater von Sonja Pöschl aktiv mitspielen. „Die Kinder blühen in ihren Rollen richtig auf, sie werden viel mutiger und selbstbewusster“, weiß Pöschl. Die Ligisterin ist Musicaldarstellerin, Sängerin und Moderatorin. Seit Herbst 2023 ist die 29-Jährige als „SingSangSonja“ bekannt – ein Unternehmen, das laut Pöschl so bunt und vielfältig ist wie sie selbst.

Ein Foto von Pöschls Mitmachtheater „Von der Raupe zum Schmetterling“ © Privat

Künstlerisch veranlagt

Ihre kreative Ader hat Pöschl schon als Kind entdeckt. „Die Liebe zur Musik liegt in meiner Familie und ich habe schon immer davon geträumt, auf der Bühne zu stehen.“ Sie besuchte die Musicalakademie in Graz und absolvierte eine Ausbildung am Konservatorium Sunrise_Studios Wien in den Bereichen Gesang, Tanz und Schauspiel. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei auch mit Sorgen verbunden gewesen, bereut hat sie ihre Entscheidung aber keine Sekunde. „Zum Glück ist das Unternehmen durch die Decke gegangen, die Buchungen sind gut, auch weil ich vielseitig aufgestellt bin.“

Zuvor tourte Pöschl vier Jahre lang mit der Partyband „Wolkenlos“ durch das ganze Land. Bei bis zu 80 Auftritten pro Jahr kann die Künstlerin auf Tausende Stunden Bühnenerfahrung zurückblicken. Jetzt will sie ihre Leidenschaft mit anderen teilen. „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich meine Freude an der Musik und am Theaterspielen an andere Menschen weitergeben kann“, sagt Pöschl. Vor allem Kinder steckt sie als Animateurin beim Mitmachtheater mit ihrer Begeisterung an.

Sonja Pöschl ist auch regelmäßig als Moderatorin im Einsatz © Robert Cescutti

Theaterprojekt im Sommer

Im Sommer bietet Pöschl ein besonderes Ferienprogramm an: In der Musikschule Ligist, im EKiZ Voitsberg, im EKiZ Stainz und im Jugendzentrum Hitzendorf können Kinder ab 5 Jahren an einer Theaterprojektwoche inklusive Abschlussaufführung teilnehmen. „Wir spielen viele theaterpädagogische Spiele und machen Aktivitäten, die das Selbstvertrauen stärken, das ist eigentlich genau das, was mir als Kind Spaß gemacht hätte“, erzählt Pöschl. Anmeldungen für die Theaterprojektwochen und Theaterworkshops sind per E-Mail an singsangsonja@gmx.at oder telefonisch unter 0664-24 64 132 möglich.