Der Froschkönig, Dornröschen und die sieben Zwerge sind wohl jedem ein Begriff. Franziska Kren-Leitgeb aus Köflach kennt auch Märchen und Sagen, die fast in Vergessenheit geraten sind. Aber mit manchen Märchen ist es ohnehin wie mit guten Filmen: Man schaut sie sich immer wieder an, und besonders spannend erzählte Geschichten wollen Kinder immer wieder hören. Diesen Gefallen tut ihnen Kren-Leitgeb gerne. Vor 20 Jahren hat die Köflacherin damit begonnen, Märchen in der Öffentlichkeit zu erzählen, heute ist sie in der Region als Märchenerzählerin bekannt.