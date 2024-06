Durch die Unwetter in der Nacht auf Dienstag ereignete sich im Teigitschgraben am Ortsende von Voitsberg ein Murenabgang – wir berichteten. Dabei wurde die Teigitschgrabenstraße (L 348) im Bereich „Kuttner-Kapelle“ verschüttet, was zu einer Totalsperre der Straße führte. Im Rahmen der Unwetter war unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Krems im Teigitschgraben im Einsatz.

Die Straßenmeisterei führt regelmäßige Erkundungen entlang der Stelle durch. Die Straße bleibt zumindest einmal bis kommenden Samstag, den 15. Juni, gesperrt. Dann wird sich der Landesgeologe ein Bild von der Lage vor Ort machen, das weitere Risiko einschätzen und damit auch über eine eventuelle Aufhebung der Sperre entscheiden. Aktuell ist die L 348 von Gaisfeld kommend nur bis zur Firma Stering (Hausnummer 49) befahrbar. Die Zufahrt zum Kraftwerk Arnstein ist nur über die Gößnitzstraße möglich.