Beim größten Volksmusikwettbewerb der Steiermark, dem Josef-Peyer-Preis, zeigten kürzlich über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ilz in der Oststeiermark ihr Können. Die Musikschule Voitsberg stellte ein beachtliches Teilnehmerfeld. So nahmen zwölf Harmonika-Solisten, drei Duos und fünf Schüler in Ensembles der Musikmittelschule Stallhofen am Bewerb teil. Die jeweiligen Programme wurden mit viel Eifer und Motivation erarbeitet – vor der Jury und dem Publikum präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler hervorragend und konnten tolle Erfolge verbuchen.