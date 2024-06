Zu einem äußerst erfreulichen Anlass versammelte sich die Schulgemeinschaft der BHAK/BHAS Voitsberg am 3. Juni: Mit einem kleinen aber feinen Festakt wurde die Verleihung des Hofrat-Titels durch Bundesminister Martin Polaschek an die „Hausherrin“ Direktorin Monika Gruber zelebriert. Am 27. Mai war der frisch gebackenen Hofrätin das Dekret im Audienzsaal des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung überreicht worden.