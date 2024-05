Im Rahmen eines Festaktes in der Aula der Alten Universität in Graz wurde Ehren-Abschnittsbrandinspektor Karl Birnstingl von der Freiwilligen Feuerwehr Rosental an der Kainach das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. In Vertretung des Bundespräsidenten Alexander van der Bellen würdigte Landeshauptmann Christopher Drexler die über vier Jahrzehnte lange Tätigkeit von Birnstingl auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens.

Pionier in der Jugendarbeit

Birnstingl war im Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg der erste Bereichsjugendbeauftragte und leistete somit Pionierarbeit beim Feuerwehrnachwuchs. Seine Pionierleistung in der Jugendarbeit „reichte weit über Landes- und Bundesgrenzen hinweg“, betont Franz Sommer, Kommandant der FF Rosental. Viele Jahre war Birnstingl auch Landesbewerter bei Jugendbewerben und besetzte jahrzehntelang die Funktion des Bereichskassiers im Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg. „Wir gratulieren unserem Kameraden herzlich zu der Ehrung“, so Sommer.