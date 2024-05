In der Marktgemeinde Mooskirchen sorgte in den vergangenen Wochen eine geplante Änderung des Flächenwidmungsplans (FläWi) für Aufregung. Josefa Hammer sammelte 210 Unterschriften gegen die Umwidmung eines rund 15.000 m2 großen Grundstücks am Rande der Katastralgemeinde Stögersdorf in allgemeines Wohngebiet (wir berichteten). Für eine Wohnanlage mit sechs Wohnbauten, einem Heizhaus und 120 Abstellplätzen wurde im Vorfeld eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. Die Anrainer befürchten durch den möglichen Wohnungsbau unter anderem die Versiegelung wertvoller Ackerflächen, eine Gefährdung der bestehenden Wohnqualität und ein erhöhtes Hochwasserrisiko.