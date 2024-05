Moore sind nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch als CO₂-Speicher von besonderer Bedeutung. In der Steiermark sind viele dieser wertvollen Feuchtgebiete zu finden. Die steirischen Grünen fordern nun, im „Kampf gegen die Erderhitzung“ mehr dieser Flächen unter Schutz zu stellen. In einem Antrag nennen sie zwei konkrete Moore in der Weststeiermark, die besonders schützenswert seien.