Seit vorigem Jahr ist der Hitzendorfer Karlheinz Kornhäusl Steiermarks Gesundheitslandesrat. Als ehemaliger Oberarzt am LKH West kennt er die Strukturen gerade in der Weststeiermark sehr gut, sieht sich aber nicht nur wegen der kommenden Wahlen mit durchaus turbulenten Zeiten konfrontiert. Zuletzt sorgte etwa die Umstrukturierung des LKH Voitsberg für Aufregung (wir berichteten), eine Maßnahme, die aber mehrheitlich begrüßt wurde. „Mir war das ganz wichtig, und planmäßig sollte es ab 2025 auch so sein, dass das LKH Voitsberg künftig in den LKH Graz II-Verbund integriert wird. Das bringt erhebliche Erleichterungen für alle Beteiligten – vom Roten Kreuz bis zu den Patienten selbst.“