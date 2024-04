Gottfried Hubmann aus St. Peter-Freienstein und Johann Murg aus Fürstenfeld haben 2012 gemeinsam mit der Volkskultur Steiermark die Vergabe eines Harmonika-Awards für Steirische-Harmonika-Spieler ins Leben gerufen. Dieser begehrte Preis wird im Zweijahresrhythmus vergeben. Die Vergabe ist in die Kategorie „Jugendpreis“, „Volksmusikpreis“, „Innovative Volksmusik“ und „Lebenswerk“ unterteilt. Heuer, und zwar am Samstag, 27. April, in der Stadthalle Fürstenfeld, wird diese Auszeichnung an den Hirschegger Siegmund Schmolli für sein Lebenswerk übergeben. Der bekannte Volksmusikant mit Leib und Seele hat sich ganz seiner Steirischen Harmonika verschrieben.