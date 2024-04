Die tragischen Folgen eines Unfalls, der sich bereits am 7. Februar ereignet hatte, wurden erst jetzt bekannt. Damals fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Fahrrad in einen Kreisverkehr in der Grazer Vorstadt ein. Dabei wurde er von einer 59-jährigen PKW-Lenkerin übersehen. Der Fahrradfahrer kam zu Sturz und wurde mit der Rettung nach Graz ins LKH gebracht.