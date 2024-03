Vor vier Monaten veröffentlichte Musiker Robert alias Robin Pirker aus Bärnbach die Single „Leise“, nun versorgt er seine Fans wieder mit musikalischem Nachschub. Seit Donnerstag, 7. März, ist die Single „Hoamkemman“ auf sämtlichen Streamingplattformen erhältlich. Der Titel, der im Dialekt gesungen wird, verkörpert das Gefühl der Erleichterung und des Wohlbefindens, wenn man endlich wieder an einem vertrauten Ort angekommen ist.

„Hoamkemman ist eine musikalische Ode an das emotionale Zusammenspiel von Heimat, Vertrautheit und innerer Ruhe. Ausschlaggebend für die Entstehung war ein Song über dieselbe Thematik von Florian Randacher, mit dem mich eine gute Freundschaft verbindet und meine Frau Natalie“, erzählt Pirker. Das dazugehörige Musikvideo wurde in Piber gedreht, „denn meine Heimat Bärnbach und die Weststeiermark sind einfach am authentischsten“, schwärmt der Musiker, der im Brotberuf Pflasterer ist.

Musikalische Teamarbeit

Veröffentlicht wurde die Single vom Musiklabel „Fiesta Records“, entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Mark Smith, Michael Marcher, Heimo Gruber, Wolfgang Rosenzopf senior, Fritz Kres und Manuela Jöbstl.