„Nicht schuldig“: Spannende Lesung mit dem ehemaligen Strafrichter Helmut Wlasak

In 35 Jahren hat Helmut Wlasak genau 7774 Fälle verhandelt. Der renommierte Strafrichter hat bereits zwei Bücher geschrieben und gibt am Freitag, dem 19. Jänner, in Maria Lankowitz Einblick in die Erlebnisse eines Richters.