Musiker und Gastronom Markus Kern, der das Landcafé in Afling bei Bärnbach betreibt, lädt am Sonntag, dem 14. Jänner, zum Konzert von Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern ein. Ursprünglich wollte Kern die beliebte Musikgruppe zu sich ins Café einladen. Wegen der großen Nachfrage wurde das Konzert aber bald ins Volksheim in Bärnbach verlegt. Da selbst dafür inzwischen die Ticketnachfrage zu groß war, findet das Konzert am Sonntag in der Sporthalle in Bärnbach statt.

Vater von Sašo als Stargast

Einlass ist ab 13 Uhr, das Konzert beginnt um 15 Uhr. Auch der Gitarrenvirtuose und Solist Gregor Avsenik – Vater von Sašo – wird mit dabei sein. Das Konzert wird rund drei Stunden lang dauern, auch für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt. Karten dafür sind im Landcafé Kern und im Kulturcafé Bärnbach oder telefonisch unter der Nummer 0664-913 7210 erhältlich.