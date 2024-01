Am 11. Jänner wurde über die Firma „Omikron Security GmbH & Co KG“ mit Sitz in Söding-St. Johann ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZ) Graz eröffnet. Das 2013 gegründete Unternehmen erbringt Wach- und Sicherheitsdienstleistungen und zählt als Berufsdetektei. Das Unternehmen beschäftigt etwa 38 Mitarbeiter und ist hauptsächlich im Bereich „Centersecurity“, also der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben in Einkaufszentren, der Parkraumüberwachung und dem Objektschutz tätig.

Personalkosten stark gestiegen

In den vergangenen Jahren sei laut dem Kreditschutzverband 1870 (KSV) eine laufende Verschlechterung der Personaleinsatzquote im Bereich des Unternehmens in Relation zu den Erlösen eingetreten, welche die Ertragskraft stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Trotz Bemühungen seitens der Firma sei es nicht gelungen, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage durch notwendige Preiserhöhungen gegenüber den Kunden durchzusetzen. Die massiven Personalkostensteigerungen infolge der Inflationsabgeltung durch Kollektivvertragserhöhungen konnten aufgrund laufender Verträge im Jahr 2023 nicht an die Kunden weitergegeben werden, da diese auf den mit ihnen vereinbarten Fixpreisen bestanden.

285.000 Euro Aktiva stehen 1,035.000,00 Euro Passiva gegenüber. Die Anmeldefrist für Forderungen - aktuell gibt es 30 Gläubiger - wurde mit 20. Februar 2024 bestimmt. Die allgemeine Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für den 5. März 2024 anberaumt. Die besondere Prüfungs-, Schlussrechnungs- und Sanierungsplantagsatzung findet am 09.04.2024 statt.

Unternehmen will Betrieb fortführen

Laut Sanierungsplan erhalten die Insolvenzgläubiger eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Marisa Schamesberger bestellt. Sie werde „das Ansinnen der Schuldnerin zu prüfen haben, ohne dass ein weiterer Ausfall der Gläubiger droht“, heißt es in einem Schreiben der KSV 1870. Die Omikron Security GmbH & Co KG strebt unter Umsetzung erforderlicher Restrukturierungsmaßnahmen die Fortführung des Unternehmens an.