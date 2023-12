Beim Weihnachtsmarkt in Köflach konnte man am Stand des Rotary Clubs Voitsberg-Köflach Getränke und Schmankerl genießen und gleichzeitig etwas für Menschen in Not tun. Rechtzeitig vor Weihnachten wurde der Reinerlös aus den Einnahmen des Weihnachtsmarkts vom Rotary Club an Sebastian Huber, den leitenden Sozialarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg übergeben.

Thomas Jaklitsch, der aktuelle Präsident des Rotary Clubs Voitsberg-Köflach und sein Gemeindienstbeauftragter Aldo Striccher konnten insgesamt 800 Euro in Form von Vinzimarkt-Gutscheinen und 15 prall gefüllte Lebensmittelpakete übergeben. Mit der Übergabe der Spendengutscheine an die behördliche Sozialarbeit ist es sichergestellt, dass die Hilfe auch wirklich bei den Familien im Bezirk Voitsberg ankommt, wo die Not am größten ist.