„Wir erwarten 250 Aussteller mit rund 2000 Kaninchen aus ganz Österreich“, freut sich der Züchter Josef Gallaun aus Köflach, der als Leiter der Schau fungiert, über das riesige Interesse. Und aufgrund des großen Andrangs wird die Landes- und Südostschau der steirischen Kleintier-Zuchtvereine heuer nicht wie gewohnt in Piber stattfinden, sondern beim Fritz-Kosir-Platz beim Schaufelradbagger in Bärnbach. „Dort haben wir genügend Platz und das Zelt steht bereits, deshalb haben wir uns für diesen Standort entschieden. Es handelt sich im heurigen Jahr sogar um die größte Kaninchenausstellung in Österreich.“ Obwohl diesmal nur die flauschigen Langohren ergänzt um Meerschweinchen und Chinchillas zu sehen sind: Andere Kleintiere wie Tauben oder Hühner wurden aufgrund der Gefahr durch die Geflügelpest von der BH Voitsberg nicht genehmigt. „Es wird bundesweit unterschiedlich gehandhabt, in Salzburg sind Bewerbe mit diesen Tieren ebenfalls verboten, in Leibnitz waren sie erlaubt“, weiß Gallaun.