Vor 50 Jahren, damals in der Abschlussklasse 4b der Hauptschule I in Köflach, haben sich die ehemaligen Klassenkameraden zum letzten Mal gesehen. Am vergangenen Freitag trafen sie sich beim Klassentreffen im Gasthaus Grabenmühle in Maria Lankowitz. „Wir sind ja alle nunmehr 65 Jahre alt, und dennoch haben wir uns nach 50 Jahren wiedererkannt“, freut sich Lisbeth Sticher, die Initiatorin des Jubiläumstreffens. Seit gut zwei Monaten war sie damit beschäftigt, die Adressen ihrer ehemaligen Klassenkolleginnen ausfindig zu machen und sie einzuladen. Das war, auch in Hinblick auf den Datenschutz, gar nicht so einfach. „Wir waren 32 Schülerinnen, unser Klassenvorstand war Elfriede Buchegger“, erzählt Sticher, „eine Kollegin ist leider verstorben, für das Treffen haben 26 zugesagt, 22 sind heute da.“