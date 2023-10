Das Begräbnis seines Großvaters ließ den Gedanken in ihm keimen, eine Sammlung an regionstypischen Totenliedern anzulegen. Damals hat der Stallhofener Männergesangsverein ein uraltes Trauerlied zum Besten gegeben. Beim „Furt aus meiner Kammer“ bekommt der 29-jährige Musiker Lukas Maier heute noch Gänsehaut, „und als ich damals dieses Lied gehört habe, war ich so ergriffen, das war so intensiv und wunderschön, dass ich wusste, das darf man nicht vergessen“.