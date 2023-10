Im Oktober des vergangenen Jahres wurde die neue Produktionslinie der Firma Technoglas in Betrieb genommen, zwölf Monate später können Geschäftsführer Hans-Peter Fötsch und Eigentümer Giovanni Bormioli eine weitere Neuerung präsentieren. In den letzten Wochen wurde am Standort in Voitsberg ein Werksverkauf eingerichtet. Der Shop befindet sich direkt am Firmengelände und gibt der Bevölkerung die Möglichkeit, die frisch gepressten Produkte aus Glas vor Ort zu erwerben. „Der Shop ist zwar ein kleiner, aber ein wichtiger Schritt für uns. Viele wissen nur, dass wir seit Jahren Autoscheinwerfer herstellen und nicht, dass wir auch hochwertiges Geschirr produzieren“, sagt Fötsch bei der Vorstellung des Shops am Mittwoch.

Unter dem Namen „Vidivi - Vetri delle Venezie“ werden 200 verschiedene Glaserzeugnisse feilgeboten. Darunter viele verschiedene Gläser, Teller und Schüsseln. Dabei handelt es sich um Ausschussware, wobei die Mängel mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Sonst müsste das Glas wieder eingeschmolzen werden. Es sei sinnvoller, die Produkte zu verwenden, da auch das Recycling Energie benötigt. So kann die Ware immerhin bis zur Hälfte günstiger angeboten werden. „Das Glas zeichnet sich durch einen hohen Brechungsindex aus, der dem von Kristallglas nahe kommt. Wenn sich Sonnenstrahlen darin spiegeln, entsteht ein schöner Effekt“, erklärt Fötsch.

Hochwertiges Geschirr und Kosmetikartikel

Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Produkte spezialisiert, die mitunter zu hohen Preisen verkauft werden. „Wir stellen schwierige Produkte her, die andere Glashütten nicht herstellen können“, so Fötsch. Produziert wird für Luxusmarken wie Dior und Chanel, manche Produkte gehen um bis zu 1200 Euro über den Ladentisch. Zuletzt konnten sich die Glasmacher mit einem Behältnis für Duftkerzen sogar über den ersten Preis bei einem internationalen Wettbewerb in Monaco freuen.

Das Werksverkaufsgebäude wurde von der Firma Stahlbautechnik Pongratz und weiteren Unternehmen aus der Region geplant, ausgebaut und renoviert. Der Shop wurde von Seelsorger Martin Trummler gesegnet, im Anschluss konnten Interessierte an einer Werksbesichtigung teilnehmen. „Ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein und Technoglas gekauft zu haben. In Zukunft werden wir gemeinsam weitere Projekte in Voitsberg umsetzen“, verspricht Inhaber Giovanni Bormioli. Wie er erzählt, hat sich besonders seine Frau für den Werksverkauf eingesetzt, die den Shop der Cerve-Gruppe in Parma führt. Demnächst startet übrigens auch ein Onlineverkauf.

Junge Menschen erreichen

Mit dem Shop wollen die Glasmacher in der Region sichtbarer werden. Der Fachkräftemangel ist auch bei Technoglas angekommen, „wir wollen vor allem die Jugend erreichen und motivieren, bei uns zu arbeiten“, sagt Fötsch. Auch der Klimakrise will man entgegenwirken. „Die Glasproduktion ist sehr energieintensiv, deshalb wollen wir unseren Beitrag leisten.“ In der Produktion setzt man bereits auf eine Elektrowanne, demnächst soll eine Photovoltaikanlage installiert werden.