St. Kathrein am Hauenstein

Das steht an: Straßensanierungen und erneuerbare Energie

"Nicht viel" steht 2023 am Programm in der Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein, sagt Bürgermeister Peter Knöbelreiter. Straßensanierungen sollen umgesetzt werden, Knöbelreiter liebäugelt mit Photovoltaikanlagen.