Nach 23 Jahren erhielt die Freiwillige Feuerwehr Takern II ein neues Einsatzfahrzeug. Im Rahmen des Florianifrühschoppens am vergangenen Sonntag wurde das Hilfeleistungsfahrzeug HLF1-LB feierlich übergeben und von Pfarrer Bernhard Preiß gesegnet. Rund 800 Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche Ehrengäste nahmen an dem Festakt teil, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Bürgermeister Johannes Karner, Landesfeuerwehrinspektor Josef Plank und Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Maier-Paar.

Das neue Fahrzeug ersetzt das bisherige Kleinlöschfahrzeug und ist vielseitig für Brand- und technische Einsätze nutzbar. Es verfügt über einen 1000-Liter-Wassertank, eine Einbaupumpe für Löschangriffe, eine Seilwinde, ein hydraulisches Rettungsgerät sowie pneumatische Hebekissen.

Manuela Khom betonte die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren als wichtige Säule der Sicherheit und dankte den ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz.

Bereits am Freitag wurde in Takern II ordentlich gefeiert; da fand beim Rüsthaus die große Blaulicht-Party mit Stargast Oliver Haidt statt.