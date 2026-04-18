In der Marktgemeinde Sinabelkirchen hat am Samstag die vierte Gruppe der neuen Kinderkrippe ihre Pforten geöffnet. Damit sind die Umbau- und Zubauarbeiten am alten Kindergartengebäude nun vollständig abgeschlossen.

56 Betreuungsplätze

Anfang März ging bereits die neue Kinderkrippe mit drei Gruppen in Betrieb und löste die zweigruppige Kinderkrippe im Pfarrgebäude ab. Mit der Eröffnung der vierten Gruppe stehen für Kinder unter drei Jahren nun insgesamt 56 Betreuungsplätze zur Verfügung.

„Es zeigt sich, dass nicht nur der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen gegeben ist, sondern auch, wie effektiv mit den vorhandenen Räumlichkeiten umgegangen wird. Sinabelkirchen ist ein gutes Beispiel dafür, wie klug investiert und nachhaltig geplant werden kann“, so Bildungslandesrat Stefan Hermann.

1,07 Millionen Euro vom Land

Für das Projekt stellt das Land Steiermark insgesamt 1,07 Millionen Euro bereit: 370.000 Euro als Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der zwei neuen Gruppen und Maßnahmen zur Barrierefreiheit sowie 700.000 Euro als Bedarfszuweisung für die Sanierung der Kinderkrippe.