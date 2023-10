Am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr führte ein 40-jähriger Landwirt in Fladnitz an der Teichalm Mäharbeiten durch. Vermutlich durch das nasse Futtergras geriet er auf der steilen Wiese mit dem Traktor ins Rutschen. Der Landwirt sprang aus dem Traktor, ehe dieser im angrenzenden Wald zum Stillstand kam.