Ob neapolitanisch aus dem Holzofen, römisch-knusprig oder kreativ mit regionalen Zutaten interpretiert – Pizza ist längst ein fixer Bestandteil der österreichischen Genusskultur. Seit die ersten Pizzerien in den 1960er-Jahren ihre Türen öffneten, hat sich das italienische Nationalgericht vom Urlaubsgenuss zum kulinarischen Dauerbrenner entwickelt. Heute begeistert die heimische Pizzaszene mit beeindruckender Vielfalt: von traditionsreichen Familienbetrieben über moderne Trattorien bis hin zu innovativen Konzepten, die italienisches Handwerk mit österreichischer Produktqualität verbinden. Entsprechend groß ist die Auswahl an Adressen, die mit Qualität, Leidenschaft und Kreativität überzeugen.

Voting bis zum 28. Juni

Die Falstaff-Community hat zwei Wochen lang ihre Favoriten nominiert, nun geht es wieder in die Voting-Phase: Bis zum 28. Juni kann abgestimmt werden. In jedem Bundesland werden die besten Pizzerien gesucht. In Kärnten sind gleich drei Pizzerien aus dem Bezirk Völkermarkt dabei, nämlich das bereits mehrfach von den Falstaff-Lesern ausgezeichnete Pizzeria-Ristorante Don Carlo in Völkermarkt, ebenso die Ristorante-Pizzeria Bella Italia da Salvatore in Kühnsdorf und – erstmals vertreten – die Pizzeria-Ristorante Etna im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk. Letztere eröffneten die Brüder Carmelo und Simone Lombardo erst am 6. Februar 2026.