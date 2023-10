Man braucht nicht immer einen Grund zum Feiern. In Fischbach gibt es morgen aber gleich mehrere: Erntedankfest um 10.15 Uhr, die Einweihung des aufgemascherlten Dorfplatzes, die offizielle Vorstellung der neuen Hausnummern und Straßen und das Jubiläum „20 Jahre Höhenluftkurort“ – es wird rund gehen in Fischbach. Aber was tat und tut sich konkret in der sonst so beschaulichen Gemeinde? Ein Überblick.