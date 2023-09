Kurz vor 15 Uhr kam es am Mittwochnachmittag in Fischbach zu einem Unfall. Ein 26-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit seinem Motorrad auf der L 114 in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Er dürfte - laut eigenen Angaben - eine leichte Rechtskurve unterschätzt haben und kam wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.