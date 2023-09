"Ich drehe heute schon die vierte Sportrunde", sagt der 11-jährige Daniel aus Weiz. "Zuerst Volleyball, dann etwas Hapkido (Anm.: koreanische Kampfkunst), danach Abseilen mit Gurtzeug und Sicherungsleine und zum Schluss schießen mit dem Lasergewehr." Der Gymnasiast war am Freitagvormittag mit seiner Klasse beim "Tag der Vereine" in Weiz. Was ihm besonders gefällt? "Auf jeden Fall das Luftdruckgewehr- und Laserschießen!"