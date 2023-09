Wie lange genau der junge Biber in seiner misslichen Lage ausharrte, ist ungewiss. "Er kann aber noch nicht so lang in dem Schacht gewesen sein, maximal ein paar Tage", sagt Oberbrandinspektor Gerhard Novak von der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf, der beim Rettungseinsatz des Tieres am vergangenen Freitagvormittag beteiligt war. "Er hat noch nicht geschwächt ausgeschaut."