"Es ist angerichtet", sagt Silvia Karelly, Bürgermeisterin von Fischbach, und freut sich auf die nächsten Tage. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet sie beim Ägydimarkt am kommenden Wochenende in ihrer Gemeinde. Seit 2009 wird der dreitägige Markt mit allerhand Programm (siehe Infobox) veranstaltet. Mit dem Wetter schaut es heuer gut aus: "Der Wettergott meint es gut mit uns. Es sollte trocken bleiben", so Karelly.