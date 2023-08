Bis zu 20.000 Solarpaneele - so viele verbaut das Gleisdorfer Unternehmen Green Electrics jährlich. Und zwar längt nicht mehr nur auf den Dächern von Privathäusern und Betrieben, sondern zunehmend auch in Form von gebäudeintegrierten Photovoltaiklösungen. „Das umfasst alles abseits der klassischen Montage“, so Projektmanager Dominik Kutschera. Die Paneele finden sich immer öfters auch an Fassaden, Terrassen, auf Carports und als Zaunelemente.