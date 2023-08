Rund eine Million Euro für 500 Meter Straße - so viel investiert die Stadtgemeinde Gleisdorf in den zweiten Bauabschnitt des Gleisdorfer Einbahnringes - und der verläuft, wie berichtet, entlang der Schillerstraße. 11.000 Fahrzeuge sind pro Tag am Ring unterwegs - das merkt man - auch jetzt im Baustellensommer. Obwohl es immer wieder zu Wartezeiten und Stau kommt, seien die Reaktionen der Bevölkerung positiv, gibt sich Christopher Pieber vom Bauamt zufrieden.