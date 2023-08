Starkregen: 38 Weizer Feuerwehren kämpfen gegen Wassermassen

Überflutete Keller und Straßen halten seit die Einsatzkräfte im Bezirk Weiz seit Freitagfrüh auf Trab - vor allem im Süden ist die Lage weiter angespannt. Brücken und Straßen mussten gesperrt werden. In Sinabelkirchen wurde der Krisenstab aktiviert. Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft. Katastrophenhilfsdienste rückten in die Südoststeiermark aus.