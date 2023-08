Die Lachmuskeln trainieren werden die Gäste am kommenden Freitag auf dem Schloss Külml in Oberfeistritz - beim Kabarett von Hons Petutschnig mit dem klingenden Titel "Ich will ein Rind von dir". Der gebürtige Kärntner verzeichnet auf der Videoplattform YouTube Millionen Klicks und sorgte bereits in der Vergangenheit für ausverkaufte Bühnen. Kein Wunder also, dass auch alle Karten im Rahmen des KOMM.St-Festivals bereits restlos ausverkauft sind.