Mehr als fünf Jahrzehnte lang versorgt die Familie Riegler in Strallegg ihre Kundinnen und Kunden mit frischen Lebensmitteln. 2009 erfolgte ein großer Geschäftsausbau.

Jetzt baute Harald Riegler, der den Adeg-Markt in dritter Generation führt, das Geschäft abermals um – unter anderem, um der Gemeinde Strallegg beim Erreichen der Klimaziele unter die Arme zu greifen. Am 22. Juni eröffnete der Nahversorger nach einer kurzen Umbauphase.

30 Prozent weniger Stromverbrauch

"Unsere Backöfen und Tiefkühlungen brauchen jetzt 30 Prozent weniger Strom", erzählt Riegler, denn die Geräte wurden durch effizientere und umweltfreundlichere ersetzt. Weiters wurde im Zuge der Umbauarbeiten die komplette Beleuchtung durch LED-Lichter ersetzt.

250.000 Euro investierte der selbstständige Kaufmann insgesamt in den Adeg-Markt. Ebenso neu: elektronische Preisschilder, die der Verschwendung von Papier entgegenwirken sollen. Auch auf das neue Pfandsystem, das 2025 in Kraft tritt und bei dem Pfand auf PET-Flaschen und Dosen eingeführt werden soll, hat Riegler seinen Markt schon vorbereitet. Ein Leergut-Automat steht bereit. Seit rund eineinhalb Jahren befindet sich auf dem Dach des Nahversorgers eine 40 kWp-Photovoltaikanlage.

Neben dem Klimaschutz ist Riegler auch Regionalität wichtig. So achte er darauf, so viele Lebensmittel wie möglich von ortsansässigen Lieferantinnen und Lieferanten zu beziehen. "Die Menschen legen zum Glück immer mehr Wert darauf, woher die Ware stammt", sagt Riegler, der zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Geschäft beschäftigt.

Kaufmann in dritter Generation

Für Riegler ist der Job nicht nur ein Beruf, sondern Berufung. Bereits sein Großvater gründete im Jahr 1952 ein kleines Schuhgeschäft. Direkt daneben eröffnete Rieglers Vater 1970 dann den Nahversorger. "Ich habe das Kaufmannstum quasi in die Wiege gelegt bekommen", erzählt er.

"Von meinem Großvater und Vater habe ich gelernt, dass man die Menschen nicht nur als Kunden sieht, sondern als Persönlichkeiten, die man schätzt und um die man sich kümmert."