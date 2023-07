Es ist schon einige Jahre her, als Barbara und Anton Klampfer 1947 in Birkfeld ihre kleine Druckerei gründeten. Später führten ihre Kinder Inge und Anton Klampfer den Betrieb in der Weizer Innenstadt weiter. Heute ist mit Daniela und Robert Klampfer die dritte Generation am Zug.

Von der Visitenkarte bis zur Bautafel

In Weiz wurde es längst zu eng, das Unternehmen wurde nach St. Ruprecht an der Raab verlegt. Was dort auf 5000 Quadratmetern produziert wird: "Wir drucken eigentlich alles, von der Visitenkarte bis zum Prospekt", schildert Daniela Klampfer. Verpackungen sind ebenso darunter wie Magazine, Kalender oder auch DVD-Hüllen. Aber auch Autobeschriftungen, Bautafeln, Transparente und Wegweiser kann bei der Firma Klampfer bestellt werden, grafische Dienstleistungen werden ebenfalls angeboten.

Der 2006 bezogene Standort in St. Ruprecht an der Raab © Klampfer

Zu den Kunden gehören große Unternehmen wie der Rewe-Konzern, die Hotelgruppen Falkensteiner und Weitzer oder die Firma Allergosan, die Grazer Wechselseitige Versicherung und renommierte Agenturen.

Und aus dem Zwei-Personen-Betrieb wurde ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weiteres Personal ist stets willkommen. "Wir suchen noch weitere Drucker und Buchbinder, aber auch Hilfskräfte." Etliche Lehrlinge werden zu Druckern, Druckvorstufentechnikern und Buchbindern ausgebildet.

Großes Wachstum

Auf die Konkurrenz wird mächtig Druck ausgeübt. Steiermarkweit gibt es mehrere Standorte. "Wir haben in den letzten sieben, acht Jahren einige kleinere Druckereien gekauft. Sie schaffen es am Markt nicht mehr so leicht, haben keine großen Lagerflächen." Zur Gruppe gehören mittlerweile die Druckhäuser Thalerhof, Kurz (Mürzzuschlag), Moser (Voitsberg) und Rettenbacher (Schladming). Dieses Wachstum soll anhalten.

360.000 Euro wurden in die Photovoltaikanlage investiert © Klampfer

So wurde in den letzten Monaten auch in St. Ruprecht kräftig investiert. "Es war sogar die zweitgrößte Investition unserer Geschichte", ist Daniela Klampfer stolz. Um rund 3,35 Millionen Euro wurden eine neue Acht-Farben-Druckmaschine ("Es ist die neueste Drucktechnologie. Besser geht es nicht"), ein Roboter für die Endverarbeitung von Druckbögen, eine Computeranlage und eine großflächige Photovoltaikanlage – allein diese kostete rund 360.000 Euro - angeschafft.

"Wir entlasten mit diesen Investitionen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enorm. Der Output wird größer, unser Mitarbeiter sind für die Qualitätssicherung freigespielt." In den Maschinen in St. Ruprecht werden laut Klampfer jährlich rund 50 Millionen Druckbögen verarbeitet – würde man diese nebeneinander legen, käme man laut der Druckerei um die Erde.

Das Geschäft laufe jedenfalls sehr gut. Mitunter wird sogar in drei Schichten und am Wochenende produziert. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund 16 Millionen Euro.