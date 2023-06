Fahrzeug kollidierte mit Skulptur - zwei junge Männer wurden verletzt

Am Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, kamen zwei junge Männer in Mitterdorf an der Raab, auf der B 72 von Weiz in Richtung Kumberg von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte infolgedessen mit einer Skulptur. Beide Männer wurden verletzt.