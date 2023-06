Polizisten aus dem Bezirk fiel während ihres Streifendienstes am Dienstag massive Mängel an einem Klein-Lkw auf. Bei der Fahrzeug-Lenkerkontrolle stellten sie fest: Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs war beschädigt, ein Glas im Seitenspiegel fehlte, die Bremsleuchten waren defekt, die gesamte Karosserie war mit Rostsellen versehen und Teile vom Fahrzeuge standen sogar ab. Einige durchgerostete Stellen am Fahrgestell wurden teilweise provisorisch mit Babykleidung und leeren Getränkedosen abgedeckt.