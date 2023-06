Größtes Thema bei der Weizer Gemeinderatssitzung am Montag waren die Kleinsten. Denn in den Weizer Kindergärten tut sich einiges. So soll der Heilpädagogische Kindergarten in der Hanna-und-Paul-Gasser-Gasse 4 ab kommendem Herbst als städtischer Kindergarten geführt und die Integrationsgruppe bis auf Widerruf stillgelegt werden. Abgesegnet vom Land wurde dies noch nicht, am kommenden Donnerstag findet die Begehung im Kindergarten statt, verrät Leiterin Barbara Tiefengraber.