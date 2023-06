Feiern wie die Oststeirerinnen (und Oststeirer) - das können sie gut hinter dem Arlberg. In Bludenz findet diese Woche (Donnerstag bis Samstag) nämlich wieder das Weizer Mulbratlfest statt. Klingt kurios, ist aber so. Es ist bereits die 20. Auflage, es darf also auch ein Jubiläum gefeiert werden. Leute aus Weiz und Umgebung präsentieren ihre kulinarischen Köstlichkeiten.